Neuer Podcast «Fernweh» - Fünf Erkenntnisse aus einem Jahr Vanlife in Südamerika

In der ersten Folge sind Morena (24) und Massimo (26) zu Gast, die im Juli 2020 aus ihrem einjährigen Campervan-Abenteuer in Südamerika zurückkehrten.

Wer loslegen will, muss Träume haben

Manchmal hilft auch das Universum (aka der glückliche Zufall) nach

Massimo ist Autoschlosser und erhielt das Angebot, einen Mercedes 310 für 5000 Franken zu kaufen. «D er hatte 20’000 Kilometer, war also fast e in Neuwagen – bei einem derart guten Angebot konnten wir nicht nein sagen», erinnert er sich.

Viele Insta-Momente passieren wirklich

Ähnlich oft sind die Dinge anders, als erhofft

Reisen ist Lebensschule

« Du lernst Leute, Kulturen und vor allem dich selber kennen », so Morena . Sie habe etwa Lebensformen kennengelernt, die sie in der Schweiz nie für möglich hielt, und in einem Jahr «wahrscheinlich so viel gelernt wie sonst in zehn.»