Hirschi ausgezeichnet

Marc Hirschi wurde an der Tour der ehrenvolle Titel «Supercombatif» zuteil. Damit wurde der Berner zum angriffigsten Fahrer gekürt. In den letzten drei Wochen gewann Hirschi bei seiner Premiere an der Tour de France die 12. Etappe, zudem fuhr der 22-Jährige einmal als Zweiter und einmal als Dritter aufs Podest. (boq)