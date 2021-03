Neue Richtlinie : Fünf falsche Infos zur Corona-Impfung lösen permanente Twitter-Sperre aus

Der Nachrichtendienst Twitter führt neue Regeln gegen Fake News zum Thema Corona ein: Wer fünfmal Fehlinformationen über Covid-19 oder die Impfung postet, wird auf Dauer gesperrt.

Damit will das Unternehmen seine Nutzer «erziehen» und davon abhalten, Fehlinformationen zu verbreiten.

Der Kurznachrichtendienst Twitter will weniger Fake News zu Corona auf der Plattform.

Twitter will den Kampf gegen Falschinformationen über Impfungen verstärken. Nutzer, die mehrmals irreführende Tweets über Corona-Impfungen verbreiten, sollen auch dauerhaft gesperrt werden können, wie das Online-Netzwerk am Montag in den USA mitteilte. Nach fünf Ermahnungen wegen Falschinformationen sollten Konten dauerhaft geschlossen werden.