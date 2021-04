So darf beispielsweise Spanien ohne Quarantäne bereist werden. Wer über den Flug- oder Seeweg (für den Landweg gilt dies nicht) aus einem Risikogebiet einreist, muss ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 72 Stunden ist . Man muss zudem ein Formular zur Gesundheitskontrolle abgeben. Vor Ort gilt eine Maskenpflicht an allen öffentlichen Orten (auch im Freien) und beim Autofahren. Am Strand ist ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen obligatorisch. Bei der Rückreise in die Schweiz ist keine Quarantäne nötig.