Métis-Kinder im Kongo : Fünf Frauen verklagen Belgien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Belgien wollte als Kolonialmacht Mischehen verhindern und entriss afrikanische Kinder darum ihren Familien. Fünf betroffene Frauen fordern nun eine Wiedergutmachung.

Lea Tavares Mujinga (Bild) landete nach ihrer Verschleppung in einer katholischen Mission. In Katende in der Provinz Kasai, bei den Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul.

Fünf Frauen von schwarzen Müttern und weissen Vätern haben Belgien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verklagt. Sie verlangen, dass der Staat Verantwortung für Handlungen übernimmt, die er als Kolonialmacht tätigte. Das Land habe die Frauen als Kinder ihren Familien im Kongo entrissen und zur Erziehung in kirchliche Einrichtungen gesteckt. Ein Gericht in Brüssel untersuchte den Fall am Donnerstag.

Belgien verschleppte Mädchen aus dem Kongo

Die Mädchen landeten nach ihrer Verschleppung in einer katholischen Mission. In Katende in der Provinz Kasai, bei den Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul. Dort lebten sie mit etwa 20 anderen Mädchen ähnlicher Herkunft und auch mit indigenen Waisenkindern zusammen – unter sehr harten Bedingungen. Nun fordern die Frauen eine Entschädigung von jeweils 50’000 Euro, was umgerechnet rund 53’600 Franken sind. Laut Gerichtsdokumenten hatten die Väter in allen fünf Fällen das elterliche Sorgerecht nicht ausgeübt.