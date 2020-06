Viele Vorteile

Fünf Gründe, jetzt aufs Velo zu steigen

Mehr Geld, Zeit und Muskeln und gleichzeitig die Umwelt schützen: Wieso wir diesen Sommer mehr Velo fahren sollten.

Schweizer legen laut Pro Velo, dem Dachverband der Radfahrer, im Durchschnitt pro Tag nur rund einen Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Seit dem Ausbruch von Covid-19 dürfte diese Zahl etwas höher sein, da vor allem Stadtbewohner auf Busse und Trams verzichten und sich stattdessen auf das Velo setzen. Doch auch nach der Rückkehr zur Normalität wäre das Einsatzgebiet von Fahrrädern in der Schweiz gross: Rund ein Drittel aller Autofahrten und zwei Drittel der Fahrten im öffentlichen Nahverkehr sind heute kürzer als drei Kilometer. Mit dem Velo könnten diese Strecken oftmals schneller und stress- sowie emissionsfrei zurückgelegt werden. Hier gibt es fünf Gründe, wieso wir öfter Velo fahren sollten.

Schneller ans Ziel kommen: Velofahrer stehen weniger im Stau als Autofahrer und sparen dadurch insbesondere in Städten Zeit und Nerven. Auch die mühselige Parkplatzsuche fällt weg. Das Velo fährt immer, ist stets startklar, und es gibt weder technische Störungen noch verpasste Anschlüsse.

Etwas für die Gesundheit machen: Sich an der frischen Luft zu bewegen, stärkt und vergrössert auch den Herzmuskel. Wer regelmässig Rad fährt, hat einen tieferen Ruhepuls. Dies kann Herzinfarkten vorbeugen. Da beim Velofahren auch der Kreislauf in Schwung gebracht wird, sinkt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ausserdem ist Radfahren gelenkschonend, und die Rückenmuskulatur wird gestärkt. Im Rahmen einer Forschungsarbeit wiesen Mediziner des Universitätsklinikums Tübingen nach, dass regelmässiges Radeln sogar Depressionen entgegenwirken kann. Bereits nach einer halben Stunde werden Endorphine – die sogenannten Glückshormone – ausgeschüttet. Sie sind dafür verantwortlich, dass sich aktive Menschen entspannter fühlen und weit weniger an Depressionen leiden als Nichtsportler.