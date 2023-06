5 Gründe: Warum das tägliche Bettmachen deine Produktivität steigert

Du kennst die Ausreden, warum du dein Bett nicht machst: Keine Zeit, das sieht sowieso niemand, ist doch unwichtig. Und während es sehr einfach ist, diese Ausreden zu nutzen, ist es genau so einfach, dein Bett zu machen. Übrigens: Es sagt auch einiges darüber aus, was für ein Typ Mensch du bist.

Du beginnst deinen Tag mit einer erledigten Aufgabe

Auch wenn es nur eine kleine Aufgabe ist, ist es eine Sache, die du erledigt hast – und auf deiner (mentalen) To-do-Liste abhaken kannst. Das macht stolz und glücklich und hat so einen positiven Einfluss auf dein Selbstbild. Über dieses Phänomen hat William McRaven, ein ehemaliger Admiral der United States Navy, Hochschullehrer und Autor, sogar ein Buch geschrieben. Er erklärt: «Wenn du bereits als erstes dein Bett machst, gibt dir das ein Gefühl von Stolz und motiviert dich, auch andere Dinge zu erledigen.»

Es motiviert dich, dein Zimmer sauber zu halten

Chaos zieht bekanntlich mehr Chaos an. Du kennst das aus der Küche: Stehen erst mal zwei dreckige Tassen im Trog, ist die Versuchung, noch eine dritte und einen Teller dazu zu stellen viel grösser, als wenn das Waschbecken leer und sauber wäre. Das ist bei anderen Dingen auch so: Wenn du dich also bemühst, dein Bett ordentlich aussehen zu lassen, hat das höchstwahrscheinlich einen Einfluss darauf, wie ordentlich du den Rest deines Zimmers hältst.