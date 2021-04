Gartenarbeit - 5 Gründe, warum Gärtnern gesund ist

1. Gärtnern reduziert Stress

2. Gärtnern hebt die Stimmung

3. Gärtnern stärkt das Herz

In einer Langzeitstudie haben Forschende aus Schweden aufgezeigt, dass bereits 20 Minuten Gartenarbeit pro Tag das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 27 Prozent senken. Ein Team aus Japan kam zu ähnlichen Ergebnissen: Es verglich die Herzkranzgefässe von regelmässigen Gärtnerinnen mit jenen von Gartenmuffeln und kam zum Schluss, dass die Herzen von Menschen mit grünem Daumen in einem viel besseren Zustand waren.

4. Gärtnern lockert die Muskeln

5. Gärtnern macht achtsam

Wer mit beiden Händen in der Erde wühlt, geht dabei wortwörtlich back to the roots. Beim Gärtnern konzentrieren wir uns auf eine einzige Sache, sind voll im Moment und kommen dabei schneller in den sogenannten Flow als bei anderen Aktivitäten. Beim sanften Umtopfen deiner Zucchettisetzlinge vergeht die Zeit wie im Flug und Alltagsprobleme rücken in den Hintergrund.