Unheimlich gut - Fünf gruselige Cocktails für deine Halloweenparty

Bald ist es soweit: Nur noch neun Tage bis Halloween. Egal ob du eine grosse Party geplant hast, oder dich im kleinen Rahmen spooky fühlen möchtest: Wir zeigen dir fünf Cocktails des Online-Getränkehändlers The Bottle Club, die nicht nur unheimlich gut schmecken, sondern auch unheimlich gut aussehen.

Frankensteins Braut

Gonfi, Champagner, Vodka: Das sorgt für einen haarsträubend guten Drink. Flickr

25ml Vodka

75cl Champagner

2 Esslöffel Brombeergonfi (ohne Stücke)

2 Teelöffel Vanille-Sirup

Brombeeren zum garnieren

Dieser Cocktail, inspiriert vom Filmklassiker «Frankensteins Braut» (1935), ist ganz einfach zu machen: In einem Cocktailshaker (falls du keinen hast: ein leeres Gonfiglas tuts auch) mischst du den Vanille-Sirup und die Brombeergonfi. Anschliessend füllst du den Shaker mit Eis auf, dann mit Vodka. Alles gut schütteln und in ein Glas geben – dann mit Champagner auffüllen und mit Brombeeri garnieren, fertig.

Flüssiger Geist

Die Grundidee hinter diesem Coktail: Ein Geist, aber zum Trinken. Flickr

60ml Vodka

30ml Vanille-Sirup

30ml Schokoadenlikör

60ml Mineralwasser

Du glaubst nicht an Geister? Dieser Cocktail könnte das ändern. Einfacher geht es kaum: Für diesen Drink mischst du einfach alle Zutaten in einem Cocktailshaker, schüttelst alles gründlich durch und servierst es in einem kleinen Glas.

Pumpkin Spice Martini

Wenn dir Pumpkin Spice Lattes zu alkoholfrei sind, dann ist dieser Martini wie gemacht für dich. Flickr

60ml Vanille Vodka

15ml Sahnelikör

15ml Kürbislikör

1 Teelöffel Schlagrahm

Zimtstange

Vergiss Pumpkin Spice Latte: Dieses Jahr machen wir Pumpkin Spice Martinis. Und so gehts: Vodka und Sahnelikör in einem Cocktailshaker mischen, dann den Kürbislikör zugeben und nochmal gut schütteln. In ein Glas füllen, mit Schlagrahm und Zimtstange garnieren, voilà: Pumpkin Spice Martini.

Zombie Hirn

Für zusätzlichen Gruselfaktor kannst du einen Teil deines Drinks in Portionier-Spritzen aufziehen. Pixabay

60ml Granatapfelsaft

30g Himbeeren

60ml Orangensaft

60ml Vodka

30ml Beerenlikör

Spritzer Ginger Ale

Für einen besonderen Effekt an deiner Halloweenparty eignet sich dieser Cocktail, der besonders gruselig aussieht. Und so machst du ihn: Erstmal die Himbeeren im Cocktailshaker zerdrücken. Dann Granatapfelsaft, Vodka, Beerenlikör, Orangensaft und Eis dazugeben und gut schütteln. Anschliessend in ein Glas sieben und mit einem Spritzer Ginger Ale fertig machen.

Hexen-Cocktail

Für dich und deinen Hexenzirkel: Ein zauberhafter Hexen-Drink. Pixabay

25ml Apfelbrandy oder Apfelvodka

50ml Brombeer-Likör

1 Teelöffel Grenadine-Sirup

Der wohl zauberhafteste Cocktail auf dieser Liste – oder vielleicht der verfluchteste? Schmecken tut er auf jeden Fall: Mische den Brombeer-Likör und den Apfelbrandy oder-vodka in deinem Cocktailshaker (oder dem oben erwähnten Gonfiglas, falls du keinen Cocktailshaker besitzt), gib einen Eiswürfel dazu und dann wird erstmal gründlich geschüttelt. Anschliessend füllst du die Mischung in ein hohes Glas. Für den «blutigen» Effekt kannst du jetzt vorsichtig den Grenadine-Sirup in das Glas füllen: Optimalerweise bist du dafür etwa 2,5 Zentimeter von der Oberfläche des Drinks entfernt, damit der Sirup auf den Boden des Glases sinkt.