Schmerikon SG - Fünf Hunde sterben wegen Blaualgen 

In Schmerikon sind fünf Hunde an einer Blaualgen-Vergiftung gestorben. (Symbolbild)

In der Gemeinde Schmerikon SG fanden in den letzten Tagen fünf Hunde den Tod. Gemäss der «Südostschweiz» war es für den Tierarzt Kurt Raymann aus Uznach SG schnell klar: Die Symptome der Hunde deuteten auf eine Vergiftung mit dem Gift von Blaualgen hin. Der Tierarzt entnahm am Samstag eine Probe des Wassers aus einer Pfütze am Aabachdelta und sendete diese an das Amt für Wasser und Energie des Kantons St. Gallen.