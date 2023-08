Bundesgerichtsurteil: Fünf Jahre Gefängnis wegen sexueller Gewalt an Stieftochter (11)

Fünf Jahre Gefängnis wegen sexueller Gewalt an der Stieftochter: Das Bundesgericht bestätigt ein Urteil gegen einen in Basel lebenden Mann.

Am Mittwoch veröffentlichte das Bundesgericht ein Urteil, in dem es eine fünfjährige Haftstrafe sowie einen Landesverweis für einen in Basel lebenden Mann bestätigte. Er wurde am 10. Dezember 2021 vom Strafgericht Basel-Stadt wegen sexuellem Missbrauch an seiner Stieftochter vom Basler Strafgericht verurteilt. Daraufhin zog er das Urteil an das Basler Appellationsgericht weiter, das seine Beschwerde abwies. Nun hat auch das oberste Schweizer Gericht das erstinstanzliche Urteil gegen den Mann bestätigt.