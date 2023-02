Savigny VD: Fünf Jugendliche bauen schweren Unfall mit entwendetem Fahrzeug – einer stirbt

Am Freitag ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Höhe der Route du Château in der Gemeinde Savigny VD ein schwerer Verkehrsunfall, wie die Waadtländer Polizei mitteilt. Am Unfall war ein Fahrzeug mit fünf minderjährigen Insassen beteiligt. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb einer der Insassen, ein 15-jähriger Jugendlicher, noch am Unfallort.