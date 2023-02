Fünf junge Männer raubten elf Jugendliche in der Zürcher Seeanlage aus

1 / 3 Der junge Mann ist geständig und zeigt sich am Prozess reuig. 20min/hoh Das Bezirksgericht Zürich verurteilt ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Hochbauamts des Kantons Zürich Die Strafe wird aber zugunsten einer Massnahme für Erwachsene aufgeschoben. Hochbauamts des Kantons Zürich

Darum gehts Ein 18-jähriger Schweizer hat im November 2011 mit Kollegen innert zehn Minuten zwei Raubüberfalle verübt.

Der Malerlehrling spricht von einer spontanen Tat und zeigt sich reuig.

Das Bezirksgericht Zürich verurteilt ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten.

Der Malerlehrling und seine Kollegen sind bei den Überfällen im November 2011 im Zürcher Utoquai beim Bellevue nicht zimperlich vorgegangen. Sie umzingelten ihre Opfer, verprügelten sie, schlugen ihnen Glasflaschen auf den Kopf und bedrohten sie mit einem Messer. Die Bande erbeutete Handys, Winterjacken und weitere Kleidungsstücke. Die beiden Überfalle wurden innerhalb von zehn Minuten verübt. Als ein Polizist und eine Polizistin den 18-Jährigen kurz darauf verhafteten – weil er bei der Flucht in einen Baum geprallt war – beschimpfte er sie aufs Gröbste. Er warf ihnen Beleidigungen wie «lch fi** dini Mueter», «Schla***» und «Nur will du eh Sch**** Frau bisch» an den Kopf und sass 74 Tage in Untersuchungshaft.

«Es passierte einfach so»

Am Prozess vom Mittwoch am Zürcher Bezirksgericht gab sich der Schweizer geständig und reuig. «Es war keine geplante Tat, es passierte einfach so. Er habe die Opfer nach Zigaretten gefragt und einem eine Ohrfeige gegeben. Er habe sie aber nicht ausnehmen wollen, dies hätten seine Kollegen gemacht. Die minderjährigen Komplizen sind von der Jugendanwaltschaft abgeurteilt worden. «Ich bereue es, wir waren betrunken und bekifft», sagte er dem Gericht – wobei einer der Richter diese Aussage als ziemlich mechanisch erachtete.

Der Beschuldigte ist kein unbeschriebenes Blatt und hat schon zwei ähnliche Vorstrafen. Er lebte bis zum Eintritt in eine Jugendstätte vor zweieinhalb Jahren bei Pflegeeltern. Laut dem Psychiater besteht bei dem jungen Mann ohne Therapie und engmaschige Betreuung eine hohe Rückfallgefahr für weitere Delikte. «Ich will in der Jugendstätte bleiben und dort meine Lehre beenden», bekräftigte der angehende Maler.

Der Staatsanwalt verlangt wegen Raubs und weiterer Delikte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, die zugunsten einer Massnahme für junge Erwachsene aufgeschoben werden soll. Das heisst, der Beschuldigte soll in der Jugendstätte bleiben und dort die Lehre abschliessen. «Bezüglich Einsicht und Reue hat er sich gemacht», sagte der Staatsanwalt, «ich nehme es ihm ab».

Gefängnis hat Wirkung gezeigt

Seine Verteidigerin spricht von einem Abend, der ausser Kontrolle geraten ist. «Mein Mandant ist nach der Trennung der Freundin, wo er bei deren Mutter eine Ersatzmutter fand, in ein Loch gefallen.» Der Beschuldigte habe eine mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit. Er habe mit der Malerlehre wieder Halt und Motivation gefunden und musste durch die 74-tägige U-Haft ein Lehrjahr wiederholen. «Der Gefängnisaufenthalt hat Wirkung gezeigt und ist ihm eingefahren.»

Sie ist sich mit dem Staatsanwalt einig, dass ihr Mandant in der Jugendstätte bleiben soll. Sie verlangt eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten, aber ohne eine Massnahme für junge Erwachsene. «Es besteht die Gefahr, dass das Amt für Justizvollzug den Beschuldigten im Massnahmenzentrum Uitikon unterbringt.» Dies wäre fatal, denn in der jetzigen Jugendstätte hätte er eine Lehrstelle und Bezugspersonen.

«Vorgehen war gewalttätig und skrupellos»

Das Gericht verurteilte den jungen Mann aber zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten. Das Vorgehen sei gewalttätig und skrupellos gewesen. Die Strafe wird zugunsten einer Massnahme für junge Erwachsene aufgeschoben. «Wir werden im Urteil schreiben, dass es wünschenswert ist, wenn Sie weiterhin in der Jugendstätte bleiben können», sagte der Richter und empfiehlt ihm für die Zukunft «durehebe». Definitiv entscheiden bezüglich Platzierung werde aber das Amt für Justizvollzug.