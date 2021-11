Solingen (D) : Fünf Kinder getötet – Gericht verurteilt Mutter (28) zu lebenslanger Haft

Im September 2020 brachte eine Mutter fünf ihrer sechs Kinder in der Badewanne um. Nun fällte das Landgericht Wuppertal das Urteil.

Am 3. September 2020 fand die Polizei fünf tote Kinder in einer Wohnung im westfälischen Solingen (D). Der 28-jährigen Mutter, Christiane K. wurde vorgeworfen, ihre drei Töchter und zwei ihrer Söhne getötet zu haben. Nur ihr Elfjähriger überlebte.

Im Prozess ist die angeklagte Mutter am Donnerstag wegen fünffachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Wuppertal erkannte zudem auf eine besondere Schwere der Schuld, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschliesse, schreibt «Spiegel» .

Ein Sohn überlebte

Sie habe ihren Kindern im Alter von eineinhalb bis achteinhalb Jahren verschiedene Medikamente verabreicht und diese anschliessend in der Badewanne getötet. Die Leichen der Kinder sollen damals in Handtücher gewickelt in ihren Betten gelegen haben. Ihr ältester Sohn war zum Tatzeitpunkt in der Schule. Wie der Junge zur Polizei sagte, habe sie aber auch seinen Tod geplant. Sie habe zu ihm gesagt: «Spring mit mir vor den Zug». Der Bub fuhr anschliessend allein zu seiner Grossmutter. Christiane K. sprang alleine, überlebte aber.