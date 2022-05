Kantonsgericht Baselland: Fünf leere Bierdosen hinter dem Fahrersitz und ein warmer Auspuff

Die Polizei traf den Mann an besagtem Tag kurz vor 14 Uhr an seinem Wohnort mit einer Dose Bier in der Hand an. Der Beschuldigte hatte dann angegeben, nicht alkoholisiert Auto gefahren zu sein, sondern erst daheim getrunken zu haben. (Symbolbild)

Wie aus einem jüngst publizierten Urteil des Baselbieter Kantonsgerichts hervorgeht, traf die Polizei den Mann an besagtem Tag kurz vor 14 Uhr an seinem Wohnort mit einer Dose Bier in der Hand an. Der Beschuldigte hatte dann angegeben, nicht alkoholisiert Auto gefahren zu sein. Hinter dem Führersitz des Autos, dessen Auspuff noch warm war, fand die Polizei allerdings fünf leere Halbliter-Bierdosen vor. Und der vor Ort freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 mg/l, was etwas mehr als 2,2 Promille entspricht. Die Polizei ordnete wegen Verdachts auf Fahren in fahrunfähigem Zustand sofort eine Blut- und Urinabnahme an und verfügte am 2. September dann die vorläufige Führerscheinabnahme.