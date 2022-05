Domdidier FR: Fünf LKWs in Flammen – Fahrer will den eigenen löschen und muss ins Spital

Ein 63-jähriger Fahrer versuchte, das Feuer an seinem LKW zu löschen. Dabei erlitt er Verbrennungen an verschiedenen Körperteilen. Er wurde von Sanitätern und Sanitäterinnen versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

