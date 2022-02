Im Durchschnitt – Fünf Mal am Tag wird Altersheimbewohnern Unrecht getan

Genaue Zahlen für die gesamte Schweiz sind nicht bekannt. Doch die Polizei registriert im Schnitt jährlich 1800 Anzeigen, die einen Fall in einem Alters- oder Pflegeheim betreffen. (Symbolbild)

Aussagekräftige Zahlen für die ganze Schweiz gibt es keine. Bekannt ist, dass die Polizei im Schnitt jährlich 1800 Anzeigen aufnimmt, die einen Fall in einem Alters- oder Pflegeheim betreffen.

Ein Westschweizer Alters- und Pflegeheim steht in der Kritik, wiederholt und während längerer Zeit seine Bewohnenden psychisch und physisch nicht fachgemäss behandelt zu haben.

Eine Seniorin, die 50 Minuten auf der Toilette vergessen wurde. Ein Pfleger, der eine Notfall-Klingel ausschaltete. Ungesicherte Medikamente und Zwangsmassnahmen ohne Protokoll. Es sind schwere Verfehlungen, die eine unabhängige Kommission in einem Waadtländer Altersheim feststellte. Die Würde mehrerer Bewohnerinnen und Bewohner sei nicht respektiert, ihre Sicherheit nicht gewährleistet worden. So steht es im Untersuchungsbericht, den die «SonntagsZeitung» einsehen konnte.

Zu wenig und zu wenig qualifiziertes Personal

Eine der Ursachen habe laut Bericht darin gelegen, dass es an gut ausgebildeten Fachkräften gemangelt habe bzw. Pflegehilfe in Eigenregie handelte und/oder ihre Kompetenzen überschritten wurden. Der geschilderte Fall dürfte zwar eine unrühmliche Ausnahme sein. Doch weiss man, wie oft es in Schweizer Alters- und Pflegeheimen zu Verfehlungen kommt?