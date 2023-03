Thun BE: Mann nach Schüssen auf Ex-Partnerin verurteilt

Das Berner Obergericht hat am Donnerstag ein Urteil des Regionalgerichts Oberland bestätigt. Ein asiatisch gelesener Thuner, der im Jahr 2020 fünf Mal auf seine Ex-Partnerin geschossen und diese lebensgefährlich verletzt hatte, wurde zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Hinzu kommt ein Landesverweis von zwölf Jahren. Die Ex-Partnerin erhält eine Genugtuung in Höhe von 40’000 Franken, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

Täter und Opfer, beide aus demselben asiatischen Land, lernten sich 2009 kennen und zogen zusammen. Eine gemeinsame Tochter folgte. Im Jahr 2016 sass der nun Verurteilte in Haft. Die Frau distanzierte sich anschliessend von ihm und zog 2019 in eine eigene Wohnung. Der Mann fühlte sich in seinem Stolz verletzt und vermutete, dass die Frau einen neuen Lebensgefährten hatte. Er wurde stark eifersüchtig.

Versuchter Mord

Der Mann war unter einem Vorwand in ihre Wohnung gelangt und zückte ohne Vorwarnung die Pistole. Fünf Schüsse gab der Verurteilte ab, bis das Magazin leer war. Seine Tat sei geplant gewesen; dies zeige sich am Kauf der Pistole für 3000 Franken und an der Art, wie er sich Zutritt zur Wohnung der Ex-Partnerin verschafft habe, so der Obergerichtspräsident. «Hätte er die Frau nur verletzen wollen, hätte ein Schuss genügt. Nur wenn man töten will, leert man das ganze Magazin, auch wenn die Frau schon am Boden liegt. Alles andere ergibt keinen Sinn.»