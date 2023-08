«Fünf pro Quadratmeter» – Moskau setzt voll auf Minen

Die 67-jährige Hanna Plishchynska sucht mit einem Metalldetektor auf einem Feld in der Nähe ihres Hauses nach Minen, Granaten und Schrapnellen, nachdem sie vor einigen Wochen zurückgekehrt ist.

Dabei verfügen Kiew und Moskau beide über riesige Minenbestände aus der Sowjetzeit. (Im Bild: Ein Warnschild im Dorf Snihurivka in der Region Cherson, 8. Juni 2023)

Die Ukraine hatte gemäss Ottawa-Abkommen mit der Vernichtung seiner Minen-Bestände begonnen, stoppte damit aber zu Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014.

Für Russland sind die Minenfelder in der Ukraine ein Element der Verteidigung.

Tatsächlich dürfte die Ukraine seit der russischen Invasion zu den am stärksten verminten Ländern der Welt gehören: 30 Prozent des Landes sind laut Kiew betroffen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat auf den dramatischen Einsatz von russischen Minen in seinem Land aufmerksam gemacht.

Die russischen Verteidigungslinien sind teilweise so dicht vermint , dass an manchen Teilen der Front bis zu fünf Minen pro Quadratmeter liegen. Das sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow dem britischen «Guardian». Er sprach von Millionen Sprengkörpern entlang der Front , wo es über Hunderte Kilometer hinweg Minenfelder gebe.

Beide Seiten: Riesige Bestände aus der Sowjetzeit

«Der Krieg in der Ukraine markiert aus militärischer Sicht die grosse Rückkehr des Einsatzes von Minen», sagt Stéphane Audrand, Experte für internationale Risiken. Dabei verfügen beide Seiten über riesige Minenbestände aus der Sowjetzeit. Allerdings sind die Minenfelder in der Ukraine ein Element der russischen Verteidigung. Moskau setze sie «extensiv ein, indem es Panzerabwehrminen und Antipersonenminen mit mehreren Auslösemechanismen kombiniert», schreibt das britische Forschungszentrum Rusi.

Hinzu kommen selbst gebaute Sprengfallen: «Die russischen Truppen sind bekanntlich kreativ», heisst es in einem Bericht der Denkfabrik Globsec aus Bratislava. «Sie versehen Tiere und Leichen mit Sprengsätzen, stellen Doppel- und Dreifachfallen auf Strassen, Feldern und in Wäldern auf.» Das heisst, dass Minen etwa aufeinandergestapelt werden.

Das Ausmass: Viermal so gross wie die Schweiz

30 Prozent der Ukraine sind laut Kiew inzwischen vermint – sowohl von der russischen als auch von der ukrainischen Armee. Die verminte Fläche soll rund viermal so gross sein wie die Schweiz, so Schätzungen. «Das Ausmass kann man kaum erfassen», sagt Baptiste Chapuis von der Anti-Minen-Organisation Handicap International.

Das tut die Schweiz

Allerdings beschränkt sich das Engagement der Schweiz oder Österreichs ausschliesslich auf die humanitäre Minenräumung, während Deutschlands Hilfe auch die militärische umfasst, die auf den Schutz der Truppen ausgerichtet ist. Voraussichtlich im September liefert die Schweiz ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug für die Minenräumung, das von der Stiftung Digger mit Sitz in Tavannes im Kanton Bern entwickelt wurde.

Das sagt das internationale Recht

Die Ukraine hatte gemäss Ottawa-Abkommen mit der Vernichtung seiner Minen-Bestände begonnen, stoppte damit aber 2014, zu Beginn des Krieges in der Ostukraine. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch rügt im Krieg so auch Kiew für den «offensichtlichen Einsatz» dieser verbotenen Waffen, etwa in der Region Isjum.