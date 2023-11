Fünf Modetrends, die diesen Winter auffallen: Falten, Rot und Co.

Die Sommersachen müssen weichen – der Winter kommt. Mit fallenden Temperaturen und den ersten Gedanken an die Weihnachtszeit halten auch neue Trends Einkehr in die Kleiderschränke. Diese fünf Modeerscheinungen wirst du diesen Winter vermehrt sehen.

Jacken und Mäntel fallen auf

Was uns diesen Winter warm hält, muss nicht langweilig sein. Im Trend liegen Jacken und Mäntel mit einem gewissen Twist. Das kann eine auffällige Farbe oder Form sein, aber auch ein spezielles Material, wie am Mantel der Influencerin Josefine Haaning Jensen. Aus ihrem bodenlangen braunen Mantel quillt Schafsfell, das das Teil zum echten Hingucker macht.

Der Winter wird rot

Grau in Grau

Und auch in einer weiteren Farbe kann man kommende Saison überwintern. Es ist Grau. Klingt langweilig? Überhaupt nicht! Richtig kombiniert wirkst du selbst Grau in Grau alles andere als unfarbig. So bricht die Content Creatorin Kezia Rose Cook ihren grauen Look mit einem weissen T-Shirt, das herausschaut – und neongelben Schuhen. Gut ist, wenn sich die Grautöne ein wenig voneinander abheben.