Céline Dion meldet sich zurück und will wieder durchstarten

1 / 8 Freudige Nachrichten: Céline Dion singt wieder für ihre Fans. NBCU Photo Bank via Getty Images Für ihren Film «Love Again» steuerte die Kanadierin gleich fünf neue Songs für den Soundtrack der Liebeskomödie bei. Instagram/celinedion Die Mitteilung kommt, nachdem sie vergangenen Dezember verkündet hat, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Instagram/celinedion

Darum gehts Nach der Schocknachricht, dass Céline Dion an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet, meldet sich die Sängerin mit der Stimmgewalt mit neuer Musik wieder zurück.

So steuert die 55-Jährige gleich fünf neue Songs zum Soundtrack ihres neuen Kinofilms «Love Again» bei.

In der Liebeskomödie feiert die Kanadierin zudem ihr Schauspieldebüt.

Céline Dion ist wieder da und hat neue Musik im Gepäck. Am 12. Mai erscheint das Soundtrack-Album zu ihrem Film «Love Again». Darin steuert die Kanadierin gleich fünf Songs bei. Dies gab das Team der Sängerin am Donnerstag via Instagram bekannt. Gleichzeitig stellte die Sängerin den gleichnamigen Titelsong des Films vor. Es ist Dions erstes musikalisches Lebenszeichen, seitdem die 55-Jährige bekannt gegeben hat, an einer seltenen neurologischen Krankheit zu leiden.

Céline Dions Karriere ist wegen Stiff-Person-Syndrom gefährdet

Vergangenen Dezember hatte sich Céline Dion aus traurigem Anlass an ihre Fans gewandt. In einem Video auf Instagram gab sie bekannt, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Bei dieser seltenen neurologischen Erkrankung kommt es zu Krämpfen und fortschreitender Muskelsteifheit. Bei Céline Dion wurden durch die Krankheit sowohl die Beine als auch die Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Karriere ist damit ernsthaft in Gefahr. Die Beschwerden waren auch der Grund für die Verschiebung oder Absage einiger Auftritte im Rahmen ihrer Tour im Frühjahr und Sommer dieses Jahres.

Célines Schauspieldebüt in «Love Again»

Nebst dem musikalischen Comeback von Dion feiert die «My Heart Will Go On»-Interpretin ihr Schauspieldebüt in «Love Again». In der Liebeskomödie spielt die Sängerin sich selbst. Der Journalist Rob, gespielt von Sam Heughan (42), soll ein Feature über sie schreiben, bekommt dann aber unerwartet Nachrichten einer unbekannten Frau auf sein Handy. Die Unbekannte heisst Mira und wird von Priyanka Chopra (40) gespielt. Es stellt sich heraus, dass Mira an die Nummer ihres verstorbenen Freundes geschrieben hat. Rob holt sich bei dem Superstar nun Tipps, wie er mit der Situation umgehen soll.

Magst du die Musik von Céline Dion? Ja, ich bin süchtig danach! Nein, es ist nicht meine Musik. Ihre alten Songs sind grossartig. Die Neuen mag ich nicht so. Ihre alten Songs finde ich langweilig, aber die neuen sind super.