In Arbon TG war am Mittwochabend eine Rauchwolke zu sehen. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Weingartenstrasse bemerkten kurz nach 17 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller und verliessen daraufhin das Gebäude. Die Feuerwehr Arbon war rasch vor Ort und konnten den Brand löschen, so die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.