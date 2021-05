Herzogenbuchsee BE - Fünf Personen nach Brand im Spital – Kind muss mit Rega eingeliefert werden

Fünf Personen sind am Sonntag nach einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Herzogenbuchsee ins Spital gebracht worden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Die aufgebotene Feuerwehr Buchsi-Oenz habe den Brand in einem Zimmer einer Wohnung lokalisieren und rasch löschen können.