Polizeigewalt in Memphis : Fünf Polizisten nach Tod von Schwarzem festgenommen und angeklagt

Für den Tod des Schwarzen Tyre Nichols nach einer gewaltsamen Festnahme in Memphis müssen sich die fünf beteiligten Polizisten vor Gericht verantworten.

1 / 3 Starb drei Tage nach seiner Verhaftung in einem Spital: Tyre Nichols auf einem Social-Media-Foto. DEANDRE NICHOLS via REUTERS Der Anwalt der Familie hat dieses Foto des Verstorbenen veröffentlicht. Twitter.com/AttorneyCrump Justin Smith ist einer der fünf Beamten, die nach dem Vorfall angeklagt wurden. via REUTERS

Darum gehts Anfang Januar ist ein 29-Jähriger nach einer «Konfrontation» mit der Polizei ums Leben gekommen.

Tyre Nichols war mehrere Minuten lang von den Einsatzkräften zusammengeschlagen worden.

Ein Autopsiebericht hat ergeben, dass er starke Blutungen erlitt.

Die fünf entlassenen Polizisten wurden nun angeklagt.

Nach dem brutalen Tod des Schwarzen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in der US-Stadt Memphis sind fünf entlassene Polizisten festgenommen und angeklagt worden. Den fünf Männern – wie das Opfer Afroamerikaner – wird unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt, wie der zuständige Staatsanwalt Steve Mulroy am Donnerstag sagte. «Die Handlungen von ihnen allen haben zum Tod von Tyre Nichols geführt.»

Die Beamten werden verdächtigt, den 29-jährigen Nichols vor knapp drei Wochen bei einer Verkehrskontrolle zu Tode geprügelt zu haben. Mord zweiten Grades ist im Bundesstaat Tennessee, in dem Memphis liegt, eine Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Kidnapping bezieht sich in diesem Fall auf das illegale Festhalten eines Menschen.

Tod Nichols sorgt für Aufregung

Der Tod von Tyre Nichols sorgt in den USA schon seit Tagen für Aufregung. Der 29-Jährige war am Abend des 7. Januar wegen des Vorwurfs der gefährlichen Fahrweise mit seinem Auto gestoppt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei kam es zu einer «Konfrontation» und Nichols flüchtete zu Fuss. Als die Polizisten ihn nach einer Verfolgungsjagd stellten, soll es zu einer weiteren «Konfrontation» gekommen sein. Weil Nichols dann über Atemschwierigkeiten geklagt habe, sei ein Rettungswagen gerufen worden.

Der Schwarze wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und starb dort drei Tage später. Seine Familie hat ein Foto veröffentlicht, das ihn mit schweren Schwellungen im Gesicht und an ein Atemgerät angeschlossen im Krankenhaus zeigt. Eine von der Familie in Auftrag gegebene Autopsie kam zu dem Schluss, dass Nichols massive Blutungen infolge «starker Prügel» erlitt.

Die Polizeichefin von Memphis, Cerelyn Davis, äusserte sich am Mittwochabend in einem Online-Video entsetzt über den Tod des 29-Jährigen. Das Vorgehen der Polizisten sei «abscheulich» und «unmenschlich» gewesen. «Das ist nicht nur ein professionelles Versagen. Das ist ein Versagen grundlegender Menschlichkeit.»

Biden fordert friedliche Proteste

Videoaufnahmen von dem Vorfall sollen aus Gründen der Transparenz am Freitag veröffentlicht werden. Die Behörden befürchten, dass dies zu gewaltsamen Protesten führen könnte. Angesichts dessen rief US-Präsident Joe Biden am Donnerstag zur Ruhe auf und erklärte: «Während Amerika trauert, das Justizministerium seine Ermittlungen führt und die staatlichen Behörden ihre Arbeit fortsetzen, schliesse ich mich dem Aufruf von Tyres Familie an, dass die Proteste friedlich sein müssen.»

Der Leiter der Ermittlungsbehörden im Südstaat Tennessee, David Rausch, sagte am Donnerstag mit Blick auf die Videoaufnahmen, diese seien «absolut entsetzlich». Nichols Familie hat das Video bereits sehen können. Ein Anwalt der Familie sagte anschliessend, der 29-Jährige sei «die ganze Zeit wehrlos» gewesen. Er sei ohne Unterbrechung drei Minuten lang von den Beamten verprügelt worden. «Er war eine menschliche Piñata für diese Polizisten.» Piñatas sind mit Süssigkeiten oder Spielzeug gefüllte Figuren, die vor allem in Mexiko bei Geburtstagsfeiern von Kindern mit einem Stock zerschlagen werden.

In den USA sorgt tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze immer wieder für Entsetzen und Empörung. Häufig – wenn auch nicht bei Tyre Nichols – sind weisse Polizisten die Täter, wie im Fall des im Mai 2020 in Minneapolis bei einer Festnahme getöteten George Floyd.

Der Fall Nichols weckt Erinnerungen an den Fall Rodney King im Jahr 1991. Der Afroamerikaner war in Los Angeles nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei brutal zusammengeschlagen worden. Der Freispruch von vier weissen Polizisten in einem Prozess im folgenden Jahr löste die schwersten Rassenunruhen in den USA seit den 1960er Jahren aus. 53 Menschen wurden getötet.