ATP-Turnier in Gstaad - Fünf Schweizer gestartet – fünf Schweizer scheitern bereits in Runde 1

Bereits am Montag musste Marc-Andrea Huesler aufgeben.

Dominic Stricker verliert sein Startspiel in Gstaad.

Am Ende setzte es für alle eine Startpleite.

Fünf Schweizer starteten beim ATP-Turnier in Gstaad.

Fünf Schweizer Tennisspieler nahmen am ATP-Turnier in Gstaad teil. Nach der ersten Runde sind bereits alle wieder ausgeschieden. Als letzter Schweizer verabschiedete sich Dominic Stricker aus dem Berner Oberland. Er verlor sein Startduell mit dem Franzosen Arthur Rinderknech in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6.