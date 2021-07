ATP-Turnier im Berner Oberland - Fünf Schweizer wollen in Gstaad für Furore sorgen

Dominic Stricker wird in Gstaad wieder auf höchster Stufe agieren. Er ist aber nicht alleine …

Es warten harte Aufgaben zum Start in das Turnier.

Fünf Schweizer spielen in der kommenden Woche das Gstaad Open.

Was haben Dominic Stricker, Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler, Leandro Riedi und Johan Nikles gemeinsam? Richtig, sie alle stehen im Hauptfeld des ATP-Turniers in Gstaad. Fünf Schweizer kämpfen im Berner Oberland um den Titel – eine seltenes Ereignis.

Harte Lose für die Schweizer

Auf die Schweizer warten keine einfachen Aufgaben. Tennis-Talent Stricker (19) trifft in der Startrunde auf den Franzosen Arthur Rinderknecht, die Nummer 105 der Welt. Bereits in der zweiten Runde würde mit Roberto Bautista Agut die Weltnummer 14 warten. Auch für den 19-jährigen Riedi, der zum ersten Mal an einem ATP-Turnier auftritt, wird es nicht leicht. Er spielt gegen Federico Delbonis. Der Argentinier gehört zu den besten 50 Spielern der Welt.