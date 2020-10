Die Kantonspolizei Schwyz hat durch Ermittlungen 32 Sachbeschädigungen klären können, wie sie am Donnerstag mitteilte. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hatte die Polizei am 17. Mai spätabends in Wollerau einen 17-Jährigen festgenommen, der nur kurze Zeit zuvor eine Lärmschutzwand versprayt hatte.

Nach dieser Verhaftung konnte die Kapo Schwyz fünf weitere junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren ermitteln, «welche seit Sommer 2019 diverse Schriftzüge und Sprayereien an öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen in den Gemeinden Wollerau und Feusisberg angebracht hatten», wie es in der Mitteilung heisst. Die Spayereien und Schriftzüge seien in Zusammenhang mit einem Sportverein gestanden, wie es auf Anfrage heisst.