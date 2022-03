Lampenberg BL – «Der angrenzende Waldboden hatte schon Feuer gefangen»

Am Mittwochmorgen geriet am Waldrand bei Lampenberg ein Brennholzstapel in Brand. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen, die Polizei sucht Zeugen.

Am Waldrand in der Oberbaselbieter Gemeinde Lampenberg brannte am Mittwochmorgen ein Holzstapel. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Stapel von circa fünf Ster Brennholz bereits in Vollbrand gestanden, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Die Alarmmeldung sei um 10.54 Uhr eingegangen. Zudem habe der angrenzende Waldboden auf einer Fläche von 25 Aren ebenfalls schon Feuer gefangen.

Der Brand konnte «durch einen Schnellangriff», so die Polizei in ihrer Mitteilung, gelöscht werden. So habe ein Ausbreiten des Brands auf eine grössere Waldfläche verhindert werden können. Die Wälder sind derzeit relativ trocken. In der Innerschweiz kam es bereits zu ersten kleineren Waldbränden durch mutmasslich fahrlässiges Verhalten.

Die Ursache des Holzstapelbrands in Lampenberg ist indes noch nicht abschliessend geklärt. Erste Abklärungen deuteten darauf hin, dass das Brennholz eventuell fahrlässig oder «allenfalls mutwillig» in Brand gesetzt worden sei. Entsprechende Abklärungen wurden in die Wege geleitet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Seit Ende letzten Jahres kam es im Oberbaselbiet zu einer Serie von Brandstiftungen. Dabei wurden bislang aber fast ausschliesslich Autos angezündet.