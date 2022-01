Corona in der Schweiz – Fünf-Sterne-Hotel in Davos muss wegen Omikron schliessen

Nun droht die Omikron-Wand die starken Zahlen der vergangenen Wochen wieder zunichtezumachen. Überall in der Branche häufen sich zurzeit nämlich Meldungen von ausgefallenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in die Quarantäne müssen.

In Davos musste bereits das Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger wegen zu vieler Corona-Fälle beim Personal schliessen. Weitere Hotels künden für kommende Wochen tageweise Schliessungen an. Der «Blick» schreibt von mehreren Restaurants und Bars in Sankt Moritz, Pontresina, Zermatt und Verbier, die bereits schliessen mussten. Ebenfalls in Davos hätte es die beliebte Ex-Bar getroffen.

Omikron-Wand droht Gewinne wettzumachen

Im Vergleich zum Vorjahr seien über die Feiertage 2021/22 wieder mehr Gäste aus dem Ausland in die Schweiz gekommen, schreibt Schweiz Tourismus in einer Mitteilung am Dienstag. Besonders Briten, Holländer und Deutsche hätten sich für eine Reise in die Schweiz entschieden, erklärt Andreas Züllig von Hotellerie Suisse gegenüber Watson. «Der Buchungsstand für Februar liegt aktuell auf dem Niveau eines normalen Winters.» Insgesamt hätten die Zahlen fast 90 Prozent der Vor-Krisen-Zeiten erreicht. Wäre das Tauwetter um Weihnachten nicht gewesen, die Zahlen wären wohl noch besser ausgefallen, schreibt Schweiz Tourismus in seiner Mitteilung. Dieses hätte besonders Tagestouristen und -touristinnen von einem Skitrip in die Berge abgehalten.