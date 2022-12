Menstruationsurlaub: «Fünf Tage frei? Auf einmal haben alle Frauen Periodenschmerzen»

Im Rahmen eines Pilotversuchs sollen Mitarbeiterinnen der Stadt Zürich bei starken Periodenschmerzen bis zu fünf Tage im Monat freibekommen . Das hat das Stadtparlament nach heftigen Diskussionen entschieden. In der 20-Minuten-Community kommt das nicht allzu gut an, nur wenige sprechen sich für eine solche Regelung aus:

«Wenn eine Frau nicht arbeiten kann, sollte das akzeptiert werden»

«Ich traue mich nicht, zu Hause zu bleiben»

Auch männliche Kommentierende sehen es ähnlich. So auch Cardan: «Ich verstehe die Gründe für dieses Politprojekt. Ich kenne Frauen, die massive Probleme während ihrer Periode haben.» Look-smile versetzt sich in die Position des Arbeitgebers und schreibt: «Einen Tag sollte man sich nehmen können, weitere müsste man besprechen. Ich finde, es ist okay, wenn man mal zu Hause bleibt, wenn die Schmerzen so stark sind.»