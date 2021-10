InCube-Challenge 2021 – Fünf Tage in einem Glaswürfel gefangen

Neben den drei Glaswürfeln in Zürich steht je ein Glaswürfel in Lugano, Boston und Kapstadt.

In vier Städten, unter anderem in Zürich, leben diese Woche Studierende in Glaswürfeln.

An drei Zürcher Standorten leben, arbeiten und schlafen rund 15 Studierende seit Montag in Glaswürfeln. Der Grund: Bis Freitag sollen sie in Fünfergruppen ein Startup gründen, das ein Problem in den Bereichen Mobilität, Kommunikation und Bau erkennt und löst. Die InCube-Challenge wird vom ETH Entrepreneur Club, einem Verein von Studierenden der ETH und anderer Schweizer Universitäten, organisiert und findet bereits zum fünften Mal statt.