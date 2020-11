Fünf Tipps gegen gereizte Corona-Schutzmasken-Lippen

Fett ist nicht gleich Fett

Viele – auch wir – greifen im Winter am liebsten zum Fettstift. Der ist grundsätzlich nicht schlecht, sollte aber in Massen verwendet werden. Wird dieser nämlich zu dick aufgetragen, wirkt der Fettstift versiegelnd: So können eventuell in der Corona-Schutzmaske vorhandene Bakterien unter der Fettschicht brüten. Zudem kann das Fett für Stauwärme unter der Maske sorgen. Die Folge: Deine Lippen werden noch stärker irritiert. Besser ist eine flüssige Pflege mit Ölen wie etwa Kokos- oder Olivenöl, weil darin enthaltene, hydratisierende Wirkstoffe gereizten und dadurch schuppenden Lippen vorbeugen und wie eine Schutzschicht wirken.