Lionel Messi trifft im Leagues Cup für Inter Miami zweifach

Im Leagues Cup in den USA trifft Lionel Messi am Laufmeter.

Wenn Messi für Inter Miami aufläuft, trifft er auch. In der Nacht auf Donnerstag schnürte der Argentinier schon wieder einen Doppelpack. Nach drei Spielen hat der 36-Jährige bereits fünf Tore auf seinem Konto stehen. Im Sechzehntelfinal des nordamerikanischen Cups bekamen die Orlando Pirates die Klasse des 36-Jährigen bereits in der siebten Minute zu spüren. Messi wurde mit einem herrlichen Lupfer im Strafraum in Szene gesetzt, verarbeitete den Ball mit der Brust und knallte ihn aus nächster Nähe in die Maschen.