Valencia, Spanien : Fünf Tote bei Brand in Altersheim

In der Nähe der spanischen Stadt Valencia löste ein medizinisches Gerät in einem Pflegeheim ein Feuer aus.

Mindestens fünf Menschen sind in Spanien bei einem Brand in einem Altersheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ums Leben gekommen. Die Rettungsdienste in der Stadt Valencia im Osten des Landes teilten mit, dass zudem elf Verletzte mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Brand ereignete sich gegen Mitternacht in einem Pflegeheim in der Gemeinde Moncada in der Nähe von Valencia.