Antwerpen, Belgien : Fünf Tote bei Einsturz von Schulneubau

Teile eines Neubaus und ein Gerüst stürzten im belgischen Antwerpen ein. Neun Bauarbeiter konnten verletzt aus den Trümmern gerettet werden.

Der Neubau entstand im Quartier Nieuw Zuid in der belgischen Hafenstadt Antwerpen.

Beim Einsturz auf einer Baustelle sind in Antwerpen, Belgien, fünf Bauarbeiter ums Leben gekommen.

In Antwerpen sind bei einem Einsturz auf einer Baustelle fünf Bauarbeiter gestorben. Nachdem zunächst drei Todesopfer geborgen worden waren, wurden am Samstag auch die Leichen der beiden zunächst vermissten Arbeiter gefunden, wie die Feuerwehr der belgischen Stadt mitteilte. Belgiens König Philippe und Regierungschef Alexander De Croo besuchten den Ort des Unglücks, bei dem am Freitag neun weitere Menschen verletzt worden waren.