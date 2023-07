USA: Fünf Tote nach Sturzflut – zwei Kleinkinder noch vermisst

Die Zahl der Toten nach sturzflutartigem Regen im US-Bundesstaat Pennsylvania ist auf fünf gestiegen. Zwei kleine Kinder im Alter von neun Monaten und zwei Jahren würden nun noch vermisst, teilte die örtliche Polizei am Sonntagabend mit. Die Opfer waren am Samstagnachmittag in ihren Autos auf einer Strasse weggeschwemmt worden. Das Unglück hatte sich an der Grenze zum US-Bundesstaat New Jersey nahe der Stadt Trenton ereignet. Unter den Toten sei auch die Mutter der beiden Kinder. Es handele sich um eine Familie aus dem südlichen Bundesstaat South Carolina, teilte die Polizei mit.