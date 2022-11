Fünf Unterkünfte mitten im Schweizer Skigebiet

1. Für Gemütliche

Ein Hüttenzauber, direkt an der Skipiste gelegen. Nach einem Tag im Schnee kehrt man in die Swiss Alpine Lodge Rinderberg ob Zweisimmen in alpines Dekor zurück, wo ein knisterndes Feuer und entspannende Momente im Wellness- und Spa-Bereich warten. Beim Abendessen zaubert das Küchenteam Saisonales auf den Teller und später blickt man auf der Terrasse weit über das Saanenland und hoch in den klaren Himmel. huettenzauber.ch