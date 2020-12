Bei einem Unfall an der Kreuzung zwischen der Rheinacherstrasse und Dornacherstrasse in Basel wurden fünf Personen verletzt. Wie die Polizei auf Anfrage sagt, waren vier Autos in die Kolission verwickelt. Ein Sprecher sagt: «Drei Fahrzeuge haben am Rotlicht gewartet, aus noch ungeklärten Gründen ist ein viertes Auto auf sie aufgefahren.» Im vierten Auto sass ein 53-jähriger Mann.