Tirana : Fünf Verletzte bei Messerangriff in Moschee in Albanien

In der albanischen Hauptstadt Tirana attackierte ein Mann mehrere Personen mit einem Messer. Fünf wurden verletzt. Die Polizei verhaftete den mutmasslichen Täter.

In der Dine-Hoxha-Moschee in Tirana kam es zu einer Messer-Attacke.

Ein Albaner hat in einer Moschee in der Hauptstadt Tirana fünf Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Polizei teilte am Montag weiter mit, der 34-Jährige sei gegen 14.30 Uhr in die Dine-Hoxha-Moschee gekommen und habe die fünf Opfer verletzt.