Italien : Ein Toter bei Messerattacke in Mailand – Arsenal-Spieler verletzt

In einem Mailänder Einkaufszentrum hat ein Mann am Donnerstagabend mehrere Personen angegriffen. Unter den Verletzten ist auch der Fussballprofi Pablo Mari (29).

In Mailand ist es am Donnerstagabend in einen Einkaufszentrum zu einer Messerattacke gekommen. (Symbolbild)

Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens fünf Personen verletzt. Wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Donnerstagabend berichteten, wurden drei Opfer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.