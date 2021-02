Helsingborg : Fünf Verletzte bei mutmasslichen Schüssen in Schweden

In der schwedischen Stadt Helsingborg sind bei einem Streit fünf Menschen verletzt worden. Laut Augenzeugen sollen Schüsse gefallen sein.

Bei einer Auseinandersetzung und mutmasslichen Schüssen in Schweden sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens drei Verletzte seien nach dem Zwischenfall im südschwedischen Helsingborg ins Krankenhaus gekommen, mindestens zwei weitere Verletzte befänden sich noch am Tatort, teilte die zuständige Polizei am Abend mit. Mehrere Anrufer hätten zuvor von einem anhaltenden Streit mitsamt möglicher Schiesserei berichtet. Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unbekannt.