Nach Cup-Spiel : Fünf Verletzte – FCZ-Anhänger stürmen GC-Fanzug 

Am Bahnhof Weihermatt kam es zu Auseinandersetzungen zwischen FCZ- und GC-Anhängern.

Im Anschluss an das Cupspiel zwischen GC und Wettswil-Bonstetten wurde ein GC-Fanzug gestürmt.

Im Anschluss an das Fussballspiel in Wettswil am Samstagnachmittag zwischen dem FC Grashopper und dem FC Wettswil kam es im Bahnhof Weihermatt zwischen Anhängern des FC Zürich und des Grashopper Clubs, im Zug zu Auseinandersetzungen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden fünf Personen verletzt.