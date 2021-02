Am Dienstag kurz vor 21 Uhr meldeten mehrere Personen eine Schlägerei in Rümikon AG. M ehrere Patrouillen rückten sofort aus. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, war vor Ort ein Bild der Verwüstung anzutreffen. Fünf Personen wurden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen ins Spital gebracht.