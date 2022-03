Nach Grossbrand in Alpnach Dorf – Fünf Personen verletzt und drei Gebäude zerstört

In Alpnach Dorf ist es am Montagabend zu einem Grossbrand gekommen.

Viele Notrufe hat die Kantonspolizei Obwalden am Montagabend um 19.30 erhalten, wie sie am Dienstag mitteilte. Grund war ein Grossbrand im Gebiet Baumgarten. Der Brand entwickelte sich laut Polizei «sehr schnell»: Nach kurzer Zeit standen ein Wohnhaus und zwei angebaute Nebengebäude in Vollbrand. Gegen 21.20 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Um Mitternacht war das Feuer gelöscht. Am Dienstag befindet sich noch immer eine Brandwache vor Ort, heisst es weiter.