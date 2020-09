Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, ist es in Luzern auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Zürich zu einer Kollision zwischen vier Autos gekommen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr. Weil der Verkehr staute, mussten die Fahrzeuge anhalten. Der Unfallverursacher hatte dies zu spät realisiert und ist mit seinem blau-grauen Opel in die stehende Kolonne gefahren.