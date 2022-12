Drama am Escher-Wyss-Platz: Fünfjähriger stirbt bei Unfall – Petition soll Druck auf die Stadt erhöhen

An dieser Stelle wurde am Mittwoch ein Bub tot aufgefunden.

Am Mittwochmorgen starb ein Fünfjähriger auf dem Weg in den Kindergarten.

Ein fünfjähriger Bub kam am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall am Escher-Wyss-Platz in Zürich ums Leben – im Fokus der Ermittlungen liegen ein Lastwagen- und zwei Autofahrer. Am Sonntag wurde hierzu eine Online-Petition lanciert. «Der Escher-Wyss-Platz zeigt, was passiert, wenn die Politik das Ziel eines flüssigen Autoverkehrs über die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmenden stellt», schreibt die Petitionärin und wendet sich dabei an den Zürcher Stadtrat und den Regierungsrat.