Fünfjähriger wird bei Masein GR aus überschlagendem Auto herausgeschleudert

In Masein GR ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall.

In Masein GR ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 35-jähriger Vater und sein fünfjähriger Sohn leicht verletzt wurden. Der 35-Jährige fuhr am Sonntag gegen 15.15 Uhr in Begleitung seines fünfjährigen Sohnes mit dem Auto talwärts über die Ausserdorfstrasse.