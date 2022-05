Basel: Fünfjähriges Mädchen nach Badeunfall verstorben

Bewusstlos wurde die Fünfjährige am Samstagnachmittag aus dem Wasser gezogen. Zwei Buben hatten das Mädchen kurz nach 15.30 Uhr im Lehrbecken bemerkt und an Land gezogen. Sanitäter mussten das Kind reanimieren. Es wurde in kritischem Zustand ins Universitäts-Kinderspital beider Basel gefahren. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag nun mitteilte, ist das Kind inzwischen im Spital verstorben.