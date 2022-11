Raffaela Zollo : «Fünfstellige Summe, wenns läuft» – Youtuberinnen reden über ihre Löhne 

Den Höhenflug erlebte sie im Jahr 2019 bis Mitte 2020. «Ein Video erreichte am Ende des Tages zeitweise 150’000 Aufrufe, bis zum Ende der Woche 200’000. Das war super», erinnert sie sich. «Zu diesen Zeiten verdiente ich allein mit Youtube im fünfstelligen Bereich – mit einer 1 vornedran.» Die Plattform ist allerdings nicht ihre einzige Einnahmequelle. Auch Kooperationen mit Marken und Firmen sowie Fernsehauftritte und ihre 2017 gegründete Make-up-Linie Raffa’s Plastic Cosmetics lassen die Kasse der gebürtigen Bündnerin ordentlich klingeln. So sehr, dass sich Zollo erst vor kurzem eine Penthousewohnung, ein Stück ausserhalb von Zürich, kaufen konnte.

Hoher psychischer Druck

Diese Meinung teilt auch Youtuberin Nathalie Sulser, besser bekannt als Nathistyle. Gerade der Punkt Authentizität ist der Zürcherin besonders wichtig, weshalb sie ihre Videos auf Schweizerdeutsch produziert. So könne sie mehr sie selbst sein und tiefere Einblicke in ihre Persönlichkeit geben. Der Nachteil dabei ist allerdings, dass dies Nathalies Reichweite einschränkt. «Wenn man Content auf Schweizerdeutsch macht, ist es mit dem Algorithmus bei Youtube schwierig. Wer die Sprache nicht versteht, kann natürlich mit dem Inhalt nichts anfangen», erklärt sie.

«Zwischen 300 und 800 Franken im Monat»

Doch für die 20-Jährige stehe der Verdienst nicht im Vordergrund. «Ich würde das wohl auch machen, wenn ich kein Geld damit verdienen würde.» Fest steht: Allein von Youtube kann sie nicht leben . Im Juni 2022 beispielsweise machte sie tägliche Uploads und verdiente dabei 1500 Franken. Derzeit käme sie auf 300 bis 800 Franken. «Es kommt sehr darauf an, wie viel ich poste. Aktuell sind es vier Videos im Monat, also eines pro Woche.»

Die grösste Herausforderung sieht Sulser in der schwindenden Aufmerksamkeitsspanne des Publikums. «Man darf nicht zu lange um den heissen Brei reden. Ich merke es bei mir selbst, wie schnell ich gelangweilt von einem Video bin.» Deshalb setzen viele Content Creators nun auch auf die Kurzform bei Youtube, die sogenannten Shorts. Ähnlich wie auf Tiktok oder bei den Instagram-Reels wird dabei viel Inhalt in kürzere Clips gepackt. «Es muss mega viel passieren in einem Video, damit man das Interesse des Publikums catcht», so Nathalie Sulser weiter. Es sei ein 24/7-Job – streng, aber auch extrem spassig.