Offene Bundesmeile: SVP-Imark baut Zelte für die Bundesfeier

Die Zugangskontrollen zu Bundeshaus, Medienzentrum, Nationalbank & Co. erinnern an Flughäfen. Aufgebaut hat die Zelte Christian Imark.

Erst vor kurzem wetterte er lauthals über den Frauenstreik am gleichen Ort. Das sei kein Widerspruch, sagt er.

Die Bevölkerung darf Bundeshaus, Nationalbank & Co. betreten. Dazu braucht es aber strikte Sicherheitskontrollen.

Die Schweiz feiert sich am ersten Juli-Wochenende mit einem Mega-Event in Bern. Zum 175-jährigen Bundesstaats-Jubiläum öffnen die Bundesbehörden die wichtigsten Gebäude der Eidgenossenschaft. So können alle Interessierten etwa das Bundeshaus oder die Nationalbank von innen begutachten.